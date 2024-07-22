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Хорнер ответил на слова Росберга, назвавшего Ферстаппена «непрофессиональным»

Хорнер ответил на слова Росберга, назвавшего Ферстаппена «непрофессиональным»
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова экс-чемпиона мира немца Нико Росберга, раскритиковавшего пилота команды Макса Ферстаппена.

Напомним, Росберг назвал Ферстаппена «непрофессиональным» из-за участия в гонках на симуляторе в ночь перед выступлением.

«Люди делают выводы. Макс знает, что нужно для того, чтобы управлять машиной, побеждать в Гран-при и становиться чемпионом мира. Мы всегда работаем в команде, и у нас есть обсуждения того, как добиться большего, но это не происходит сразу», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Напомним, Ферстаппен финишировал пятым на минувшем Гран-при Венгрии. После выступления нидерландец негативно высказался о тактике команды на гонку.

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