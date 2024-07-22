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Сайнс: «Феррари» не хватает темпа относительно машин впереди

Сайнс: «Феррари» не хватает темпа относительно машин впереди
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 21 июля, в Модьороде. Напомним, испанец финишировал шестым.

«Тяжёлая гонка для меня. Старт не был хорошим, а в Венгрии это важно. Старт испортил первые два отрезка, пришлось обгонять машины, чтобы оказаться на шестом месте, и с этого момента гонка прошла в одиночестве.

На последнем отрезке я мог атаковать сильнее из-за задержки на «харде», но в целом, и это было понятно в квалификации, нам не хватало темпа по сравнению с машинами, ехавшими впереди», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».

Напомним, победителем Гран-при Венгрии — 2024 стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, для 23-летнего австралийца это первая победа в карьере.

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