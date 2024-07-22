Пиастри ответил, будет ли праздновать в стиле Риккардо и пить шампанское из обуви

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признался, что не планирует перенимать традиционную манеру празднования своего соотечественника и пилота «РБ» Даниэля Риккардо попадания на подиум. Напомним, на церемонии награждения Риккардо ранее снимал гоночную обувь, наливал туда шампанское, а затем его выпивал.

«Нет, обувь – это фишка Даниэля. Да, меня могут в это втянуть, ведь я австралиец. Даже не знаю. Я попробую придумать что-нибудь новенькое. Но всё-таки нет, думаю, это уже занято. Я оставлю это Дэнни. Это может стать его наследием. Я же создам своё собственное», — приводит слова Пиастри Straits Times.

Напомним, Пиастри стал победителем недавнего Гран-при Венгрии.

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