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«К чертям их всех!» Макс Ферстаппен жёстко ответил критикам

«К чертям их всех!» Макс Ферстаппен жёстко ответил критикам
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недовольство некоторых болельщиков и экспертов, посчитавших его резкие высказывания по радио в адрес команды в ходе гонки Гран-при Венгрии необоснованными. Напомним, во время заезда гонщик не раз критиковал тактику своего гоночного коллектива, а также решения стюардов.

«Конечно, я раздражён. Но такое случалось и раньше. Иногда выходишь на связь по радио, чтобы высказать своё мнение. Именно это я и сделал. Мы надеялись, что, возможно, второй пит-стоп будет более удачным решением, но этого не произошло. Что скажу тем, кто считает мою критику в адрес команды чрезмерной? К чертям их всех!» — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

Напомним, на Гран-при Венгрии Ферстаппен был пятым.

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