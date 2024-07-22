Глава «Уильямса» сказал, когда определится со вторым пилотом на 2025 год

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что команда намерена определиться с выбором второго пилота на 2025 год в ближайшие недели.

«На данный момент это вопрос. Скоро мы определимся, но пока я не могу сказать. Думаю, это произойдёт в течение следующих двух недель», — сказал Ваулз в эфире Canal Plus.

Напомним, в середине мая стало известно, что контракт с «Уильямсом» продлил Алекс Албон, выступающий в команде с 2022 года.

Среди основных кандидатов на место второго пилота, которое в настоящий момент занимает американец Логан Сарджент, ранее упоминались испанец Карлос Сайнс-младший, выступающий за «Феррари», и финн Валттери Боттас, представляющий «Кик-Заубер».