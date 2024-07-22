Норрис ответил, когда изначально планировал пропустить Пиастри после приказа «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу приказа команды пропустить вперёд напарника Оскара Пиастри, который он получил за несколько кругов до финиша Гран-при Венгрии. Норрис в итоге финишировал вторым, а Пиастри одержал победу.

«Я знал, что я собираюсь делать, а что нет. Конечно, я не мог не задать те вопросы, которые меня интересовали, что и сделал. Я собирался подождать до последнего круга, до последнего поворота. Но потом мне сказали, что если бы вдруг появилась машина безопасности и я не смог бы пропустить Оскара, то это выставило бы меня идиотом. Тогда я подумал: «Да, это справедливое замечание». И в итоге пропустил его вперёд за два круга до финиша или что-то в этом роде», – приводит слова Норриса RaceFans.

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