БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис ответил, когда изначально планировал пропустить Пиастри после приказа «Макларена»

Норрис ответил, когда изначально планировал пропустить Пиастри после приказа «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу приказа команды пропустить вперёд напарника Оскара Пиастри, который он получил за несколько кругов до финиша Гран-при Венгрии. Норрис в итоге финишировал вторым, а Пиастри одержал победу.

«Я знал, что я собираюсь делать, а что нет. Конечно, я не мог не задать те вопросы, которые меня интересовали, что и сделал. Я собирался подождать до последнего круга, до последнего поворота. Но потом мне сказали, что если бы вдруг появилась машина безопасности и я не смог бы пропустить Оскара, то это выставило бы меня идиотом. Тогда я подумал: «Да, это справедливое замечание». И в итоге пропустил его вперёд за два круга до финиша или что-то в этом роде», – приводит слова Норриса RaceFans.

Материалы по теме
«Макларен», соберись! Как так вышло, что команде пришлось умолять пилота отдать победу?
«Макларен», соберись! Как так вышло, что команде пришлось умолять пилота отдать победу?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android