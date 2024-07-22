Хэмилтон — о столкновении в Венгрии: со стороны Ферстаппена враждебность будет всегда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, которое произошло в концовке Гран-при Венгрии. Нидерландец в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате пилот «Ред Булл» наехал задним левым колесом на переднее правое колесо болида британца.

«Это похоже на гоночный инцидент, но подобные ошибки легко допустить. Не думаю, что должна быть какая-то враждебность, но с его стороны она, конечно, всегда будет», — приводит слова Хэмилтона The Independent.

Напомним, Хэмилтон в итоге занял третье место, а Ферстаппен был пятым.

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