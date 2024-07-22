Льюис Хэмилтон высказался о 200-м подиуме в карьере

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание 200-го подиума в карьере. Этого достижения британец добился после Гран-при Венгрии, где он показал третий результат.

«Я определённо не думал, что завоюю 200 подиумов. У меня 345 гонок, так что это не такой уж плохой результат. Но я не смог бы добиться его без всех тех замечательных людей, с которыми работал в «Макларене», а затем – в «Мерседесе», — приводит слова Хэмилтона издание The Independent.

Хэмилтон в настоящий момент занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В его активе 125 очков. Лидирует в чемпионате Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в активе которого 265 баллов.

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