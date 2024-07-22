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Егор Оруджев ответил, отдал бы он победу на месте Ландо Норриса

Егор Оруджев ответил, отдал бы он победу на месте Ландо Норриса
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Популярный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал командную тактику «Макларена» на Гран-при Венгрии. После финальных пит-стопов Ландо Норрис оказался впереди Оскара Пиастри и после долгих радиопереговоров с командой согласился притормозить, чтобы пропустить напарника обратно вперёд. Норрис в итоге финишировал вторым, а Пиастри одержал победу.

«Сложный вопрос. Зависит от того, кто напарник. Скажем так, Матевос Исаакян – мой хороший друг. Если гипотетически мы бы попали в такую ситуацию, думаю, я бы отдал победу. Хоть и говорят, что на трассе друзей нет, но в такой момент человеческие отношения могут быть важнее. А если бы с напарником были нейтральные отношения и вне трассы мы бы время не проводили, то, пожалуй, что нет», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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