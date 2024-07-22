«Обсудим за закрытыми дверьми». Хорнер высказался о поведении Ферстаппена в Венгрии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отказался публично говорить о поведении пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии.

Напомним, во время гонки голландец раскритиковал команду по радио, а также негативно отозвался о стюардах, поставивших под расследование его столкновение с британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Макс был расстроен, и вы можете это понять. У него прямые отношения с его инженером. Это всё они обсудят между собой.

Не зашёл ли Макс слишком далеко в комментариях? Все понимают, что нам нужно больше производительности, и работают над этим. Мы проведём все разговоры за закрытыми дверьми», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.