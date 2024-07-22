Оруджев назвал ошибкой приказ Ферстаппену вернуть позицию Норрису

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал эпизод гонки Гран-при Венгрии.

Напомним, Макс Ферстаппен за пределами трассы объехал Ландо Норриса на старте, после чего в «Ред Булл» приказали голландцу вернуть позицию.

«Мне показалось это странным: судьи ещё не вынесли решения. Обычно в таких случая не стоит играть на опережение стюардов. Сообщение про no further action появилось через полкруга, как Макс пропустил Норриса, — так быстро его написать не успели бы. Значит, это решение судей было принято ещё до того, как Макс пропустил. Получается, «Ред Булл» прогадал. Что касается старта, я бы сделал всё так же, как Макс. Места на выходе не осталось — газ в пол и за пределы трассы, а там выйду, где смогу. Получилось выйти впереди — так вы же сами мне места не оставили», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».