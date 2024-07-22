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Оруджев заявил, что у Норриса есть реальные шансы опередить Ферстаппена в борьбе за титул

Оруджев заявил, что у Норриса есть реальные шансы опередить Ферстаппена в борьбе за титул
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Популярный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что британский пилот «Макларена» Ландо Норрис имеет хорошие шансы опередить Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Все вокруг не слепые и уже в целом понимают, что «Ред Булл» — не самовоз. Глядя на то, как страдает Чеко, Макс делает отличную работу. Не очень понимаю, почему он на таком взводе. Может ли Норрис догнать Ферстаппена? С такими гонками и «нервными срывами» Макса я считаю, что все шансы есть. И впервые «Ред Булл» выглядит по-настоящему отстающим», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

На минувшем Гран-при Венгрии Ферстаппен был пятым, Норрис – вторым, а победу добыл Оскар Пиастри («Макларен»).

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