«Зачем подставлять лидера?» Егор Оруджев раскритиковал тактику «Макларена»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал эпизод между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на минувшем Гран-при Венгрии.

Напомним, Норрису, совершившему андеркат, было приказано пропустить Пиастри за несколько кругов до финиша, на что британец не отреагировал сразу, однако затем замедлился, отдав австралийцу победу.

«Мне, как и многим, она показалась странной. Разрыв до Льюиса порядка десяти секунд. Зачем подставлять лидера, зная, что андеркат сильно работает? Непонятно. «Макларен» должен был зазвать Оскара, а потом Ландо. Или хотя бы с разницей в один круг, а не несколько. Но надо признать: Оскар плохо проводит вторую половину гонки. Он проиграл Ландо шесть секунд после последнего пит-стопа», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».