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Оруджев объяснил, почему считает аварию Ферстаппена с Хэмилтоном гоночным инцидентом

Оруджев объяснил, почему считает аварию Ферстаппена с Хэмилтоном гоночным инцидентом
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Популярный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о столкновении, которое произошло между пилотами Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») в концовке Гран-при Венгрии. Нидерландец в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате Макс наехал задним левым колесом на переднее правое колесо автомобиля британца. По итогам расследования стюарды решили, что ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за аварию, так что никто не получил наказания.

«Аварию с Льюисом я бы оценил как гоночный инцидент. Макс залез издалека. Льюис уже повернул, Максу пришлось ещё менять траекторию, и он заблокировался. А дальше уже повезло, что закончилось всё легко. И что у «Ред Булл» очень крепкая машина», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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