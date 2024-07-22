«Именно поэтому». Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» потерял третье место в Венгрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу выступления команды на Гран-при Венгрии, где нидерландец Макс Ферстаппен показал пятый результат, а мексиканец Серхио Перес был седьмым.

«Наша стратегия основывалась на идее, что с правильными шинами мы сможем совершать обгоны, как это было в прошлом году. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы переоценили шансы на обгон во время гонки. Мы думали, что наш план сработает, если использовать правильные шины, но обгоны были практически невозможны. Именно поэтому мы потеряли третье место. Да, мы не победили «Макларен», но могли бы быть намного ближе к ним», – приводит слова Марко издание Motorsport Italia.

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