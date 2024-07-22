Шесть машин столкнулись в гонке IndyCar, одна из них перевернулась

Массовой аварией ознаменовалась гонка 12-го этапа серии IndyCar, состоявшаяся вчера, 21 июля, в Торонто (Канада).

Инцидент произошёл на 72-м круге гонки и начался с разворота Патрисио О’Уорда. Автомобиль «Макларена» застрял задней частью у отбойника, и если шедший позади Алекс Палоу смог избежать столкновения с ним, то Маркусу Эрикссону деваться было некуда, и он оказался зажат у стены.

Следом на высокой скорости шли Пьетро Фиттипальди и Сантино Ферруччи — оба вышли из предыдущего поворота широко и по очереди врезались в автомобиль О’Уорда.

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