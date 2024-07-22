В Aston Martin впервые показали Valkyrie для «24 часов Ле-Мана»

Компания Aston Martin провела тесты гиперкара Valkyrie AMR-LMH, который будет представлять марку в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и в марафоне «24 часа Ле-Мана», и впервые публично показала облик машины.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Фото: Aston Martin

Отмечается, что Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, созданный на базе серийной модели, дорабатывался совместно с инженерами команды The Heart of Racing — именно она будет работать с автомобилями на трассе во время соревнований. Под капотом у гиперкара доработанный 6,5-литровый атмосферный двигатель Cosworth V12 мощностью более 1000 лошадиных сил. Гоночный дебют новинки запланирован на начало 2025 года.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Фото: Aston Martin

«Valkyrie AMR-LMH задаёт собственные стандарты автомобиля для гонок на выносливость. Это по-настоящему передовая машина, и, исходя из того, что мы видели на первых тестах, она полностью отвечает поставленным ей целям», — отметил глава департамента Aston Martin по гонкам на выносливость Адам Картер.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH Фото: Aston Martin

Напомним, Aston Martin Valkyrie была создана при участии Эдриана Ньюи в годы сотрудничества марки с Red Bull в Формуле-1. Серийное производство гиперкара началось в 2021 году. В общей сложности планируется выпуск 150 дорожных автомобилей Valkyrie и ещё 25 трековых Valkyrie AMR Pro.