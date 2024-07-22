Марко отреагировал на упрёки, что Ферстаппен лёг в три ночи перед гонкой в Венгрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу участия пилота команды Макса Ферстаппена в гонках на симуляторе в ночь перед выступлением. Макс участвовал в симрейсинге в три часа ночи. Ранее некоторые из-за этого подвергли гонщика критике.

«В Имоле он бодрствовал ещё дольше. Не знаю, как он вообще нашёл время для сна. Но в Имоле он выиграл гонку. У Макса другой ритм, который отличается от моего или других людей. И такое время отхода ко сну для него не является чем-то необычным. Он даже не проснулся в 10 утра в Зандворте, когда над ним пролетели вертолёты. Он пришёл к своей норме сна. Так что всё это чепуха», — приводит слова Марко издание Motorsport Italia.

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