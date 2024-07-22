«Альпин» и Бриаторе всё больше склоняются к сделке с «Мерседесом» — RN365

Команда «Альпин» и её советник Флавио Бриаторе всё больше склоняются к тому, чтобы стать клиентом «Мерседеса» и покупать моторы именно у немецкой компании. Об этом сообщает издание RacingNews365.

После назначения Флавио Бриаторе советником «Рено Ф-1» появились слухи, что принадлежащая французскому концерну команда «Альпин» намерена отказаться от моторов материнской компании.

Ссылаясь на несколько источников, RacingNews365 отмечает, что в «Альпин» провели переговоры с разными мотористами, в том числе с Red Bull PowerTrains, но в конечном итоге французы собираются выбрать вариант с моторами «Мерседеса».

В «Мерседесе» также позитивно настроены на это сотрудничество, и, похоже, стороны готовы заключить соглашение. Это означает, что «Рено» придётся окончательно остановить разработку своего силового агрегата на 2026 год, в которую были вложены огромные средства.

Источники в паддоке Гран-при Венгрии сообщают, что «Альпин» и «Рено» примут окончательное решение по этому вопросу ещё до начала уикенда Гран-при Бельгии.