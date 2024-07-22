Нико Росберг показал свой гиперкар Mercedes-AMG с мотором от болида Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг на своём YouTube-канале показал собственный экземпляр гиперкара Mercedes-AMG One. Этот автомобиль был представлен в 2022 году, а одна из его главных особенностей — гибридная силовая установка, созданная на базе турбогибридного двигателя Формулы-1 2015 года.

Права на видео принадлежат Нико Росбергу. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nico Rosberg.

В основе силовой установки двигатель V6 объёмом 1,6 литра, который дополнен элементами MGU-H и MGU-k, а также ещё двумя электромоторами на передней оси. Суммарная мощность Mercedes-AMG One оценивается в 782 кВт (1063 л. с.). Максимальная скорость автомобиля — 352 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 2,9 секунды.

Права на видео принадлежат Нико Росбергу. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nico Rosberg.

Автомобилю Mercedes-AMG One принадлежит сразу несколько рекордов. Так, Маро Энгель в 2022 году проехал на нём круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 6.35,183, установив рекорд среди серийных автомобилей. Кроме того, Mercedes-AMG One установил рекорды «Ред Булл Ринга», «Хоккенхаймринга» и «Монцы» для серийных автомобилей.