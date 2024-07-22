Хорнер объяснил слова инженера Ферстаппена, по радио с Максом сказавшего «ребячество»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал яркий эпизод на минувшем Гран-при Венгрии.

Напомним, после контакта Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона инженер нидерландца Джанпьеро Ламбьязе по радио сказал «ребячество», что некоторые посчитали его претензией к пилоту.

Однако, по словам Хорнера, высказывание Ламбьязе было адресовано команде «Мерседес», по радио настаивавшей на штрафе Ферстаппена.

«В тот момент он не имел в виду Макса, он говорил о другой стороне, просившей о штрафе. Не думаю, что он имел в виду Макса. Другие команды подстрекают к штрафам, потому что стюарды тоже слушают радио», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее Хорнер ответил на слова Росберга, назвавшего Ферстаппена «непрофессиональным».