Стролл проигнорировал командный приказ пропустить Алонсо

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл проигнорировал на Гран-при Венгрии командный приказ пропустить своего напарника по команде Фернандо Алонсо.

За шесть кругов до финиша гонки команда попросила Фернандо Алонсо пропустить Стролла на 10-е место, последнюю позицию, приносящую очки. Стролл в тот момент был на более свежих шинах, так как сделал свой пит-стоп позже Алонсо. Таким образом, в «Астон Мартин» рассчитывали, что канадец сможет атаковать идущего в трёх секундах впереди испанца пилота «РБ» Юки Цуноду.

Гоночный инженер Алонсо Крис Кронин предупредил его о плане команды.

«Фернандо, у нас есть ещё один круг, чтобы приблизиться к Цуноде, — сказал он за восемь кругов до финиша. — Но если нет, то мы дадим шанс Лэнсу, и он вернёт место, если не пройдёт его».

Строллу были переданы схожие инструкции: «Фернандо отдаст позицию, а затем нам нужно будет обогнать Цуноду. Иначе мы вновь поменяемся местами в конце гонки», — сказал ему его гоночный инженер Эндрю Визард.

Однако Стролл сразу выразил своё недовольство.

«Я бы и так обогнал Фернандо, но ладно», — ответил он.

В итоге Стролл не смог обогнать Цуноду и, несмотря на неоднократное напоминание о договоре по радио, так и не отдал позицию Алонсо.