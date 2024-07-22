Глава «Макларена» был бы обеспокоен, если бы Норрис легко отдал позицию

Глава «Макларена» Андреа Стелла признался, что не испытывает никаких опасений по поводу действий Ландо Норриса на Гран-при Венгрии, поскольку в тот момент им овладевали инстинкты гонщика. Напротив, Стелла был бы обеспокоен, если бы его гонщик легко отдал позицию.

«У меня нет никаких опасений на его счёт. Я достаточно хорошо знаю Ландо. Иногда приходится иметь дело со всеми вещами, которые существуют внутри гонщика. Но я хорошо знаю, что внутри Ландо есть и гонщик, и командный игрок. Эти два элемента идеально совпали, чтобы принять правильное решение для команды, для Оскара и для Ландо.

Знаете, нет ни одного гонщика, который по своей натуре мог бы легко сказать: «Хорошо, команда, когда это сделать?»

Они всегда надеются, особенно лидируя, что команда позволит им сохранить позицию. Но мы всё предельно ясно обговорили ещё до гонки.

Многие на месте Ландо оттягивали бы этот момент до последнего. И я был бы крайне обеспокоен, если бы он не продемонстрировал свой внутренний гоночный инстинкт, потому что это тот идеал, за который нужно бороться изо всех сил, когда ты соперничаешь с такими парнями, как Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Оскар», — приводит слова Стеллы Motorsportweek.