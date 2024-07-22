«Мы иногда забываем, какими глупыми были в 17 лет». Вольф ответил на заявление Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление юниора немецкой команды Андреа Кими Антонелли, который усомнился в своей готовности к участию в гонках Формулы-1 в следующем сезоне.

«Мы иногда забываем, какими глупыми были в 17 лет. Могу вам определённо сказать, что когда я был таким незрелым, то точно не был в состоянии принимать чёткие решения в таком высококонкурентном деле, как автоспорт.

Всего несколько лет назад он занимался картингом, затем региональной Формулой, сейчас он в Формуле-2, и весь мир следит за ним из-за потенциального перехода в «Мерседес».

Поэтому я хотел бы видеть, как он совершает ошибки и учится на них. Как он продолжает двигать свою команду «Према» вперёд, чтобы улучшить её результаты, как он работает с шинами, как справляется с лидерством в гонке и всё остальное, что он сделал в основной гонке Формулы-2 в Венгрии.

Теперь мы посмотрим, сможет ли он закрепиться на этом уровне, хотя в Формуле-2 и сложно судить об уровне гонщика. Но то, что мы видим по данным тестов в машине Формулы-1, обнадёживает», — приводит слова Вольфа RacingNews365.