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Ферстаппен рассказал о последней капле разочарования в «Ред Булл»

Ферстаппен рассказал о последней капле разочарования в «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что стало последней каплей разочарования в действиях и решениях его команды на Гран-при Венгрии.

«Это была очень плохая гонка. Всё пошло наперекосяк, наша стратегия была плохой.

Мы ведь знали, что здесь очень сложно обгонять. Я пытался бороться, но из-за этого я терял очень много времени.

То, что нас андеркатнули в первый раз, неприятно, но такое бывает. Однако потом это случилось снова. Я опять застрял позади него [Льюиса Хэмилтона]. Они снова выпустили меня позади него. Я вообще ничего не понимаю, это было очень плохо.

Ещё и эти глупые сообщения по радио в гонке. Вместо того чтобы просто попытаться поговорить со мной и признать, что всё было неидеально… Конечно, они пытались успокоить меня…

Но затем они снова делают всё наоборот. Это было для меня последней каплей», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

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