Мартин Брандл рассказал, кого бы он хотел видеть напарником Расселла в 2025 году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл рассказал, кто по его мнению, стал бы в следующем году лучшим напарником Джорджа Расселла по команде «Мерседес».

«Допустим, у меня уже есть Джордж Расселл, который может быть лидером команды, и тогда лично я бы взял к нему в напарники Антонелли. Я просто смирился бы с ошибками, которые он будет допускать в начале», — ответил Брандл на вопрос Нико Росберга, кого бы он взял на место покидающего команду Льюиса Хэмилтона.

«К счастью, я не тот, кто должен принимать это решение, но я думаю, что Антонелли нужно продолжать демонстрировать свой уровень. То, как он ведёт гонку, взаимодействует с командой, пытается преодолеть проблемы, плюс его тесты на машине Формулы-1 – всё это положительные для него моменты», — добавила эксперт Sky Sports Наоми Шифф.

Ранее юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что пока сосредоточен на гонках Формулы-2, поэтому не может точно ответить, готов ли он к переходу в Формулу-1.