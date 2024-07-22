С моторами «Мерседес» «Альпин» стала потенциально интереснее для Сайнса – RN365

Благодаря потенциальному переходу на моторы «Мерседес» команда «Альпин» становится интереснее для Карлоса Сайнса, об этом сообщает издание RacingNews365.

Сообщается, что во время уикенда Гран-при Испании «Альпин» сообщила Сайнсу, что с 2026 года они, вероятно, перейдут на моторы «Мерседес». Из-за этого команда из Энстоуна теперь стала интересным для Сайнса вариантом для продолжения карьеры.

Однако, если «Альпин» и объявит в ближайшее время о сделке с «Мерседесом», не факт, что испанец выберет эту команду, так как Тото Вольф снова приоткрыл для Карлоса дверь в заводскую команду «Мерседеса».

По информации RacingNews365, «Альпин» может принять окончательное решение по вопросу о поставщике моторов до начала уикенда Гран-при Бельгии.