БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

С моторами «Мерседес» «Альпин» стала потенциально интереснее для Сайнса – RN365

С моторами «Мерседес» «Альпин» стала потенциально интереснее для Сайнса – RN365
Комментарии

Благодаря потенциальному переходу на моторы «Мерседес» команда «Альпин» становится интереснее для Карлоса Сайнса, об этом сообщает издание RacingNews365.

Сообщается, что во время уикенда Гран-при Испании «Альпин» сообщила Сайнсу, что с 2026 года они, вероятно, перейдут на моторы «Мерседес». Из-за этого команда из Энстоуна теперь стала интересным для Сайнса вариантом для продолжения карьеры.

Однако, если «Альпин» и объявит в ближайшее время о сделке с «Мерседесом», не факт, что испанец выберет эту команду, так как Тото Вольф снова приоткрыл для Карлоса дверь в заводскую команду «Мерседеса».

По информации RacingNews365, «Альпин» может принять окончательное решение по вопросу о поставщике моторов до начала уикенда Гран-при Бельгии.

Материалы по теме
Ваулз не хочет, чтобы Сайнс рассматривал «Уильямс» как трамплин для следующего шага
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android