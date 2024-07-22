«Разочарование начинает выплёскиваться, и нам это очень нравится». Росберг — о Ферстаппене

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года, а ныне эксперт на британском телевидении Нико Росберг прокомментировал драматичный для Макса Ферстаппена Гран-при Венгрии.

«Разочарование начинает выплёскиваться наружу, и нам, зрителям, честно говоря, очень нравится за этим наблюдать. Это совсем не то, что было во время доминирования «Ред Булл», не так ли?

Он обвинил Льюиса Хэмилтона в столкновении. Но я думаю, что, возможно, Макс ещё не видел повтора, в противном случае, кто-то должен был сказать ему, что на самом деле это был поворот, поэтому Льюис и поворачивал. Я имею в виду, что Льюис проходил поворот!» — с иронией сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Напомним, стюарды Гран-при Венгрии не стали никого наказывать за тот эпизод.