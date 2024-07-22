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Марко рассказал, почему Ферстаппен не виноват в столкновении с Хэмилтоном в Венгрии

Марко рассказал, почему Ферстаппен не виноват в столкновении с Хэмилтоном в Венгрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему, по его мнению, Макс Ферстаппен не виноват в столкновении с Льюисом Хэмилтоном, когда они боролись за третье место в заключительной стадии Гран-при Венгрии.

«В конце концов, Макс пошёл на обгон, но он не терял контроль над машиной.

Если бы Хэмилтон не подбил его своим передним колесом и машина не подскочила бы вверх, у него всё было бы под контролем», — сказал Марко в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Напомним, рассмотрев эпизод, стюарды Гран-при Венгрии не стали штрафовать никого из гонщиков. По итогам расследования они решили, что Хэмилтон не смещался на торможении, хоть и мог сделать чуть больше, чтобы избежать контакта. Но так как ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за аварию, никто не получил наказания.

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