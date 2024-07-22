Хельмут Марко рассказал, когда и с кем решит будущее Переса в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление Серхио Переса на Гран-при Венгрии, а также рассказал, когда и как планируется провести обсуждение будущего Чеко в австрийской команде.

«Перес провёл очень неплохую гонку, стратегия сработала хорошо. Но мы придерживаемся нашего прежнего подхода: в понедельник после Спа я полечу в Англию и обсужу наш подход с Хорнером», — приводит слова Марко немецкое издание Motorsport-Total.

Напомним, на «Хунгароринге» Перес сначала разбил машину в квалификации и не пробился даже во второй сегмент. Но в гонке мексиканский гонщик смог отыграть немало позиций и финишировал на седьмом месте, впереди пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

Ранее сообщалось, что в контракте Переса с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов.