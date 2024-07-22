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Питер Уиндзор рассказал о возмутительной ошибке Норриса на Гран-при Венгрии

Питер Уиндзор рассказал о возмутительной ошибке Норриса на Гран-при Венгрии
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал о возмутительной, по его мнению, ошибке пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Венгрии.

Уиндзор считает, что Ландо Норрис совершил ошибку, «отдав» победу Венгрии, при этом не осветив другие проблемы с Оскаром Пиастри, возникшие ранее в гонке, которые изначально и поставили их в такое положение.

«Перед тем как Ландо заехал на свой второй пит-стоп, именно Оскар Пиастри ехал слишком широко, теряя время и совершая ошибки, что позволило Ландо подобраться так близко, как только мог, и выйти вперёд.

Так что там было две вещи: ошибки, которые Пиастри допускал под давлением Ландо, и, кроме того, была ошибка в первом повороте. То, что команда не упомянула об этом, и то, что Ландо упустил победу в Гран-при, — это просто возмутительно», — сказал Уиндзор в выпуске на своем YouTube-канале.

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