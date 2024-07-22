«Давайте повторим в этот уикенд». Пиастри обратился к болельщикам после победы в Венгрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри обратился к своим болельщикам после своей первой победы в Формуле-1, которую он добыл в прошлый уикенд на Гран-при Венгрии.

«Привет всем, прошло 24 часа с момента, когда в моей карьере произошёл поистине эпичный момент. Поэтому я просто хотел опубликовать короткое видео, в котором хочу поблагодарить всех за поддержку, в первую очередь всех, кто был на трибунах — кажется, я уже сказал это после гонки, но там было так много австралийских флагов — так что спасибо за всю вашу поддержку от Австралии.

Спасибо всем, кто меня поддерживал, было очень необычно оказаться в такой ситуации. И да, я думаю, что пришло время немного больше погрузиться в это ощущение. Довольно сложно осознать, чего ты достиг и как долго ждал этого момента — как я уже сказал, это то, о чём я мечтал с детства.

Сейчас я больше осознаю это, и я просто очень, очень счастлив. На этой неделе мы попробуем повторить этот успех. Спасибо за поддержку, и продолжайте в том же духе.

Одна победа в гонке и дополнительные € 5 болельщику — вы знаете, кто вы — вам не придётся давать мне € 5 каждый уикенд. Так что спасибо всем большое, давайте снова повторим это на этой неделе», — сказал Пиастри в видеообращении на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).