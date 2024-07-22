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Джеймс Ваулз оценил выступление Логана Сарджента на Гран-при Венгрии

Джеймс Ваулз оценил выступление Логана Сарджента на Гран-при Венгрии
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Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз оценил выступление Логана Сарджента на Гран-при Венгрии.

«Что касается Логана, то у него был неудачный старт. По сути, он ошибся при работе со сцеплением, и это отбросило его назад. Но затем он довольно успешно отбивался от сильных преследователей, и его гонка снова стала лишь вопросом трафика и управления темпом.

Как только появились синие флаги, стало очень сложно поддерживать температуру в шинах, и он просто сбросил ещё немного темпа», — приводит слова Ваулза официальный сайт «Уильямса».

В итоге при старте с 14-й позиции 23-летний американский гонщик финишировал на «Хунгароринге» на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что Логан Сарджент может перейти в следующем году в серию IndyCar.

Сарджент дебютировал как боевой пилот «Уильямса» в 2023 году и лучший результат показал на домашнем Гран-при США, где сумел попасть в очковую зону и стал 10-м.

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