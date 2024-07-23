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Леклер ожидает проблем для «Феррари» на «Спа-Франкоршам»

Леклер ожидает проблем для «Феррари» на «Спа-Франкоршам»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер ожидает проблем для свой команды на предстоящем Гран-при Бельгии.

«В Венгрии для нас всё прошло в целом хорошо, но этого недостаточно, чтобы я был доволен. Если смотреть на ситуацию в целом, то нам по-прежнему не хватает квалификационного темпа по сравнению с нашими основными соперниками, и на таких трассах как эта мы расплачиваемся за это. Да, у нас была сильная машина, но не думаю, что мы могли добиться большего, учитывая нашу стартовую позицию.

Спа станет для нас настоящим испытанием, поскольку это, вероятно, трасса, где, как я ожидаю, наши проблемы будут наиболее заметны. Посмотрим, удалось ли нам устранить наши проблемы, и помогут ли нам обновления, внедрённые в этот уикенд, сделать шаг вперед», — приводит слова монегаска RacingNews365.

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