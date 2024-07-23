«Почему все так торопятся?» Сайнс — о рынке пилотов в этом году

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поблагодарил команды Формулы-1 за терпение, проявленное к нему в ожидании принятия решения относительно его будущего. Однако испанец настаивает, что ему тоже пришлось запастись терпением в ожидании наилучшего варианта на рынке пилотов.

«Команды были очень терпеливы в отношении меня, и я благодарен им за это. Но мне тоже пришлось запастись терпением, я не единственный здесь, кто принимает решение.

Мне также приходилось принимать таблетки от бессонницы, приходилось быть терпеливым. Спасибо всем, кто ждёт, пока я приму решение.

Но чего я не совсем понимаю, так это почему рынок пилотов в этом году активизировался так рано. Почему все так торопятся? Я помню, раньше это происходило летом, в июле или даже в сентябре, тогда и начинались все эти ситуации», — приводит слова испанца RacingNews365.