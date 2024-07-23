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Вольф ответил на вопрос о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Вольф ответил на вопрос о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу возможного перехода гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду.

«Ферстаппен? Я приму решение по пилотам позже в этом году, когда уляжется вся пыль. Нужно посмотреть, что будет лучше для «Мерседеса». Я не могу слишком внимательно следить за тем, что происходит в «Ред Булл». Я хочу сконцентрироваться на нас, а мы – это Андреа Кими Антонелли, выступающий сегодня в Формуле-2, и два наших пилота в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Ранее Вольф прокомментировал заявление юниора немецкой команды Андреа Кими Антонелли, который усомнился в своей готовности к участию в гонках Формулы-1 в следующем сезоне.

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