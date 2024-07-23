Жак Вильнёв назвал лучшего кандидата на замену Пересу в «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что испанский пилот Карлос Сайнс стал бы хорошей заменой мексиканскому гонщику Серхио Пересу в «Ред Булл». Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«У «Ред Булл» на данный момент нет подходящей замены Серхио Пересу. Юки Цунода по-прежнему нестабилен. Да, он стал более последователен, чем раньше, но ему ещё есть к чему стремиться. У Лиама Лоусона нет опыта, чтобы заменить Чеко. Мой лучший кандидат на замену Переса в «Ред Булл» — это Карлос Сайнс. Он отличный товарищ по команде, который здорово выступал в любой команде. «Ред Булл» нужно перестраиваться прямо сейчас, и Сайнс был бы отличным первым шагом в этом направлении», — приводит слова Вильнёва SoyMotor.

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