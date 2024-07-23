Норрис — о приказе команды пропустить Пиастри: надо думать о себе, мой разум сходил с ума

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением относительно приказа команды пропустить вперёд напарника Оскара Пиастри, который он получил за несколько кругов до финиша Гран-при Венгрии.

«Иногда в этом виде спорта приходится быть эгоистом. Нужно думать о себе, это приоритет номер один. Но в то же время я командный игрок. Хотя, признаюсь, в тот момент мой разум сходил с ума», — приводит слова Норриса Pitpass.

Напомним, Пиастри в итоге стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис финишировал вторым. Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Ранее известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал о возмутительной ошибке Норриса на Гран-при Венгрии.

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