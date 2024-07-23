Названы подробности и время, когда «Альпин» может начать сотрудничество с «Мерседесом»

Французская команда «Альпин» и гоночный коллектив из Германии «Мерседес» могут начать сотрудничество до того, как новые правила вступят в силу в 2026 году. Как информирует издание Motorsport, стороны находятся на завершающем этапе сделки о техническом партнёрстве. По сведениям источника, в результате соглашения с «Мерседесом» «Альпин» перейдёт на двигатели, коробки передач и подвески немецкой команды.

Напомним, «Альпин» является заводской командой французской автомобилестроительной корпорации «Рено».

Ранее сообщалось, что «Альпин» и «Рено» примут окончательное решение по вопросу сотрудничества ещё до начала уикенда Гран-при Бельгии. Таким образом, «Рено» может окончательно остановить разработку своего силового агрегата на 2026 год, в которую были вложены огромные средства.

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