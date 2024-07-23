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В Cadillac показали уникальный кабриолет с декором из грибов

Компания Cadillac представила концепт-кар Sollei, созданный на базе электромобиля Celestiq. Одной из особенностей машины стали элементы декора, которые выполнены из инновационного биологического материала Fine Mycelium, выращенного из корневой структуры грибов.

Права на видео принадлежат Cadillac. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Cadillac.

Автомобиль создан в том числе для демонстрации возможностей персонализации компании. Название Sollei объединяет в себе слова sol («солнце») и lei («отдых»), а сам кабриолет, по замыслу создателей, подойдёт любителям неспешных прогулок на открытом воздухе.

«Sollei переосмысляет путешествия на природе, предоставляя уникальный опыт вождения и единения с окружающим миром», — отметила директор по дизайну Cadillac Эрин Кроссли.

Также подчёркивается, что Cadillac Sollei окрашен в цвет Manila Cream, который использовался на автомобилях марки в 1957 и 1958 годах.