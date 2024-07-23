Хельмут Марко — о Ферстаппене: Макс сейчас очень зол

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал об эмоциональном состоянии пилота команды Макса Ферстаппена на фоне последних результатов гоночного коллектива. Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии Ферстаппен показал пятый результат.

«Макс [сейчас] очень зол. Теперь нам нужно убедиться, что его настроение улучшилось. Наша машина должна снова стать лучше. К сожалению, обновления сработали не так, как мы хотели», — приводит слова Марко F1-Insider.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 265 очков. На втором месте находится гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в активе которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (162).

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