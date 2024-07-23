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Маттиа Бинотто займёт руководящую должность в «Ауди», Андреас Зайдль покидает проект

Маттиа Бинотто займёт руководящую должность в «Ауди», Андреас Зайдль покидает проект
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Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто назначен операционным и техническим директором в «Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди», сообщает пресс-служба.

Бинотто придёт на смену председателю совета директоров «Заубера» Оливеру Хоффману и руководителю проекта Формулы-1 Андреасу Зайдлю, которые покидают проект. Итальянец начнёт работу с 1 августа.

«Рад, что нам удалось привлечь Маттиа Бинотто к нашему амбициозному проекту в Формуле-1. Благодаря своему обширному 25-летнему опыту в Ф-1 он, без сомнений, сможет внести решающий вклад в «Ауди», — прокомментировал анонс генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября 2022 года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элканна. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр.

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Источник: в топ-менеджменте «Ауди» случился большой раскол перед приходом в Ф-1
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