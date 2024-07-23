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Норрис оценил шансы превзойти Ферстаппена и стать чемпионом в этом сезоне Ф-1

Норрис оценил шансы превзойти Ферстаппена и стать чемпионом в этом сезоне Ф-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о шансах побороться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за победу в нынешнем сезоне. Напомним, за несколько кругов до финиша Гран-при Венгрии Ландо получил приказ от команды пропустить вперёд напарника Оскара Пиастри.

«Я понимаю, что многие могут сказать, что разрыв между мной и Максом довольно большой, 60, 70, 80 очков или что-то в этом роде. Однако если «Ред Булл» и Макс допустят ошибки, как это было в Венгрии, а мы продолжим совершенствоваться, то сможем всё изменить.

Настрой оптимистичный. Отыграть 70 очков за половину сезона – большая задача. И когда в такой ситуации приходится думать об отказе от семи или шести очков, в голову начинают приходить разные мысли. Так что решение далось непросто», — приводит слова Норриса Pitpass.

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