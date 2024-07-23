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«Ауди» сделала предложение главному мотористу «Феррари» — Formula1a.uno

«Ауди» сделала предложение главному мотористу «Феррари» — Formula1a.uno
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«Ауди» продолжает собирать команду для предстоящего прихода в Формулу-1 в 2026 году. Так, немецкая компания сделала предложение о переходе главному мотористу «Феррари» Энрико Гуалтьери, сообщает издание Formula1a.uno.

Напомним, до этого «Ауди» официально объявила о назначении бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора. Итальянец придёт на смену председателю совета директоров «Заубера» Оливеру Хоффману и руководителю проекта Ф-1 Андреасу Зайдлю, которые покидают проект. Он начнёт работу с 1 августа.

Отмечается также, что Бинотто уже начал вести переговоры с несколькими инженерами «Феррари».

Ранее Гуалтьери высказывался о перспективах «Ауди» в «Королевских гонках».

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