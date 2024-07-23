«Макс слишком привык к лёгкому доминированию». Росберг раскритиковал Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года, а ныне эксперт на британском телевидении Нико Росберг раскритиковал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сравнив его подход к гонкам с подготовкой пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Я говорил с Ландо и был действительно впечатлён, потому что он научился подходить к спорту с профессиональной точки зрения. Когда Норрис начинал выступать в Формуле-1, в команде с Даниэлем Риккардо, то не пытался быть идеальным спортсменом.

И всё же, например, в минувший уикенд он лёг спать в 23:05, а не в 23:10, проснулся в 8:05, к завтраку был уже готов. Это профессиональный подход, что было приятно узнать. Ферстаппен, в отличие от него, до трёх часов ночи занимался виртуальными гонками. Знаете, это немного разочаровывает. Это просто показывает, что Макс слишком привык к лёгкому доминированию», — приводит слова Росберга PlanetF1.