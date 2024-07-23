В Bentley выпустили прощальные для двигателя W12 автомобили

Компания Bentley объявила о выпуске последних автомобилей с шестилитровым двигателем W12 — самым успешным 12-цилиндровым мотором марки. В честь этого события в Bentley также подготовили прощальные Bentayga, Continental GT и Flying Spur с этим двигателем.

Силовая установка W12 появилась на машинах Bentley Continental GT в 2003 году, и с тех пор было выпущено более 100 000 таких агрегатов. Создатели отмечают, что конфигурация W12 получилась на 24% короче традиционного V12.

Двигатель Bentley W12 Фото: Bentley

В конфигурации для Bentley Continental GT Speed этот двигатель развивает 447 кВт (608 л. с.), позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды и развивать 335 км/ч.

На смену W12 пришёл Ultra High Performance Hybrid с двигателем V8 в основе. Такая силовая установка устанавливается на Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения, ставший самым мощным дорожным автомобилем марки, а также на представленный на днях Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.