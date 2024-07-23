Кравиц обозначил позицию по столкновению Ферстаппена и Хэмилтона в Венгрии

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением об инциденте, который произошёл на Гран-при Венгрии между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»). Нидерландец в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате Макс наехал задним левым колесом на переднее правое колесо автомобиля британца. Кравиц считает, что в инциденте виноват Ферстаппен.

«Они называют это гоночным инцидентом, что «Ред Булл» всегда и делает, когда виноват Макс Ферстаппен. Но все остальные считают это виной Ферстаппена, когда он заблокировал колёса и поехал прямо. Льюис сместился, хотя нет, он просто был там, а затем Макс подскочил вверх», — приводит слова Кравица PlanetF1.

Напомним, рассмотрев эпизод столкновения, стюарды Гран-при Венгрии не стали штрафовать никого из гонщиков. По итогам расследования они решили, что Хэмилтон не смещался на торможении, хоть и мог сделать чуть больше, чтобы избежать контакта. Но так как ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за аварию, никто не получил наказания.