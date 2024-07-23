БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кравиц обозначил позицию по столкновению Ферстаппена и Хэмилтона в Венгрии

Кравиц обозначил позицию по столкновению Ферстаппена и Хэмилтона в Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением об инциденте, который произошёл на Гран-при Венгрии между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»). Нидерландец в борьбе за третью позицию в последний момент нырнул внутрь в первом повороте, не сумел затормозить и после блокировки колёс поехал прямо. В результате Макс наехал задним левым колесом на переднее правое колесо автомобиля британца. Кравиц считает, что в инциденте виноват Ферстаппен.

«Они называют это гоночным инцидентом, что «Ред Булл» всегда и делает, когда виноват Макс Ферстаппен. Но все остальные считают это виной Ферстаппена, когда он заблокировал колёса и поехал прямо. Льюис сместился, хотя нет, он просто был там, а затем Макс подскочил вверх», — приводит слова Кравица PlanetF1.

Напомним, рассмотрев эпизод столкновения, стюарды Гран-при Венгрии не стали штрафовать никого из гонщиков. По итогам расследования они решили, что Хэмилтон не смещался на торможении, хоть и мог сделать чуть больше, чтобы избежать контакта. Но так как ни один из пилотов не несёт преимущественной вины за аварию, никто не получил наказания.

Материалы по теме
Марко рассказал, почему Ферстаппен не виноват в столкновении с Хэмилтоном в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android