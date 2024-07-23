Пьер Гасли — о проблемах «Альпин»: мы не даём себе возможность извлечь выгоду

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли негативно высказался о последних уикендах, так как команда испытывает различные проблемы. Напомним, в основной гонке Гран-при Венгрии Гасли сошёл с дистанции, а его напарник Эстебан Окон финишировал 18-м.

«Я крайне разочарован. У нас есть проблемы, но сейчас их стало слишком много. Трудности с гидравликой, стратегией, в прошлый уикенд была коробка передач, я не участвовал в гонке. Я знаю, что мы просто намного лучше этого, команда намного сильнее этого, и мы должны быть лучше, потому что сейчас мы не даём себе возможность извлечь выгоду из каких-либо шансов», — приводит слова Гасли GPblog.

Ранее пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что многие проблемы в этом году вызваны тем, что команда на протяжении многих лет отказывалась прислушиваться к мнению гонщиков о том, как улучшить показатели болида.