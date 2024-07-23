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Мартин Брандл — о Ферстаппене: я бы не хотел, чтобы он так относился к команде

Мартин Брандл — о Ферстаппене: я бы не хотел, чтобы он так относился к команде
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не должен позволять себе делать резкие высказывания в сторону своей команды так, как он это сделал во время гонки Гран-при Венгрии.

«Он ругал своего многострадального инженера и друга Джанпьеро Ламбьязе и команду, которая подарила ему все его победы в гонках и три, а вскоре, вероятно, и четыре чемпионства. Я всегда говорю, что нельзя выбирать только те черты, которые нравятся в спортсменах мирового класса, они идут в комплекте, из чего в результате складывается их успех. Я большой поклонник Макса как гонщика и человека, восхищаюсь его талантом, но я бы не хотел, чтобы он так относился к команде. Его наследие должно быть более спортивным, но теперь мы знаем, как он ответил бы на это заявление», — написал Брандл в своей колонке в Sky Sports.

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал недовольство некоторых болельщиков и экспертов, посчитавших его резкие высказывания по радио в адрес команды в ходе гонки Гран-при Венгрии необоснованными.

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