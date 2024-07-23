Комиссия Формулы-1 приняла решение не менять очковую систему

Сегодня, 23 июля, состоялось третье заседание комиссии Формулы-1 в 2024 году, в результате которого было принято решение не вносить изменения в распределение очков чемпионата. Об этом стало известно из официального заявления Международной автомобильной федерации (ФИА).

Ранее высказывалось предложение рассмотреть возможность расширения распределения очков за пределы 10-го места. Идея заключалась в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест остались бы такими же, как сейчас, но за места с восьмого по 12-е они перераспределились бы.

Сообщалось, что новая система распределение очков могла быть внедрена в Формулу-1 уже со следующего года.